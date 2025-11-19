Durante o jantar realizado na Casa Branca - que contou com a presença de Cristiano Ronaldo, entre vários milionários americanos e, naturalmente, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman -, Donald Trump aproveitou um momento de discurso para se dirigir diretamente ao internacional português.

Com Ronaldo sentado a poucos metros de onde discursava, o presidente dos Estados Unidos destacou a admiração do filho Barron pelo internacional português e recordou o momento em que ambos se conheceram.

«Esta sala está repleta dos maiores líderes do mundo dos negócios, do desporto, enfim. Sabem, o meu filho é o maior fã do Ronaldo, onde quer que ele esteja aqui», começou por dizer, até que alguém apontou para o português.

«O Ronaldo e o Barron conheceram-se, e acho que agora ele respeita um pouco mais o seu pai, só pelo facto de eu vos ter apresentado»

Trump encerrou a intervenção com palavras de agradecimento, reforçando a honra que sentia pela presença do futebolista.

«Quero agradecer-vos a ambos por estarem aqui. Muito obrigado, é realmente uma honra”, concluiu o presidente norte-americano.