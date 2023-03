Thomas Zilliacus é um dos empresários que está na corrida para comprar o Manchester United, e se o finlandês o novo dono dos red devils, Erik ten Hag tem o cargo de treinador assegurado.

Em declarações à NOS, Zilliacus deixou rasgados elogios ao técnico neerlandês, com especial destaque para a gestão do caso Cristiano Ronaldo.

«Do que eu vi, é um treinador brilhante. O que ele fez no Ajax foi incrível e o que tem feito no Manchester United é igualmente incrível», começou por dizer.

«Principalmente porque no início da época, as coisas não estavam com bom ar. E ele teve a coragem – o que eu admiro muito – de dizer, mesmo às estrelas como o Ronaldo «’, sou eu que decido e é assim que preciso que faças’», continuou.

Para Zilliacus, o United está agora muito melhor: «E isso levou à saída do Ronaldo, o que visto agora foi uma boa mudança, o clube está muito melhor sem ele. Acho que ele fez um trabalho fantástico. Por isso espero que ele fique, e se eu for o novo dono, claro que quero que fique.»