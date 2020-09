Georgina Rodriguez partilhou nas redes sociais uma fotografia em biquini, enquanto estava a ser maquilhada para entrar numa produção fotográfica para uma marca de roupa. A namorada de Cristiano Ronaldo realçou uma vez mais os atributos que encantam a internet, ela que surgiu em todo o seu esplendor, mas houve um pormenor que saltou à vista de todos.

Ora esse pormenor que saltou à vista foi... o tamanho dos pés. De repente, os pés de Georgina Rodriguez tornaram-se o único tema de conversa entre os seguidores. «Tu deves calçar o 48, rapariga», atira um fã. «Todas as sereias têm barbatanas», adianta outro seguidor. «Oh meu Deus. Olhem para aqueles pés», comenta outro fã.

Recorde-se que Georgina Rodriguez ultrapassa nesta altura dias particularmente atarefados na vida, entre as obrigações profissionais e os tempos passados em família. A namorada de Ronaldo vive constantemente entre Espanha, de onde é natural, e Itália, onde vive com a família, entre produções, eventos sociais e tempo de relaxamento com os filhos.