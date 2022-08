Pablo Longoria, presidente do Marselha, garantiu que o clube francês não tem qualquer intenção de contratar Cristiano Ronaldo. O dirigente diz que é bom sonhar, mas que não faz sentido falar de uma coisa que não é realista.

«Somos uma equipa que joga futebol com os meios que tem. Perguntar-me por Cristiano Ronaldo, com todo o respeito, é como perguntar-me se Kevin de Bruyne, Darwin Núñez ou Haaland podem vir para o Marselha. Todos gostamos de sonhar, é uma coisa bonita, mas nós temos de ser honestos com toda a gente e ser realistas», referiu.

«Nós temos de jogar futebol com o dinheiro que temos. Temos um projeto desportivo sério, que consiste em melhorar todas as épocas e ser competitivo, mas sobretudo em faze-lo com um modelo financeiro que, para mim, é o futuro de futebol.»