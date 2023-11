Já vai longa a conversa entre Fabio Paim e Cristiano Ronaldo, sobretudo alimentada pelo primeiro. Paim, recorde-se, referiu numa entrevista que Cristiano Ronaldo lhe devia dar uma das Bolas de Ouro que ganhou, porque se ele tivesse trabalhado a sério teria rivalizado com o capitão da Seleção Nacional no topo do futebol mundial.

Ora Ronaldo parece não ter gostado do protagonismo que Paim tentou ganhar com o nome dele e respondeu nas redes sociais: «WTF... Quem é este gajo?», publicou CR7.

Fabio Paim veio responder a esta pergunta agora, para encerrar a conversa. Fê-lo através de duas publicações nas redes sociais. Na primeira fotografou-se a dormir com uma imitação da Bola de Ouro e a frase «De consciência tranquila», adiantando na descrição: «Não quero problemas com ninguém».

Nas stories do Instagram, colocou ainda uma cara de dúvida em resposta à tal frase «WTF... Quem é este gajo?».