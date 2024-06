Cristiano Ronaldo fez este sábado o balanço da época que viveu no Al Nassr, destacando o facto de ter feito 50 golos em 51 jogos e de ter conquistado o título de melhor marcador da Liga Árabe.

Pelo caminho, numa mensagem divulgada através das redes sociais, o capitão da Seleção Nacional diz que agora é tempo de se focar no Euro 2024 e de dar tudo por Portugal.

«2023-24 foi uma temporada dura, cheia de momentos bonitos. Pela primeira vez na história do Al Nassr, ganhámos a taça dos clubes campeões árabes. Com a ajuda de toda a gente, consegui esmagar alguns recordes e marcar 50 golos em 51 jogos. Melhor marcador da Liga da Arábia Saudita. Só possível com a ajuda dos meus colegas e de todo o staff. Caímos duas vezes no desempate por penáltis, mas iremos regressar mais fortes», escreveu.

«Obrigado por todo o vosso amor e apoio. Agora é tempo de me focar no Europeu e dar tudo o que tenho pelo meu país.»