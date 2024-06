Não é um dia normal se Cristiano não bater um novo recorde, seja dentro ou fora de campo! Na segunda-feira, dia em que Kylian Mbappé foi oficializado no Real Madrid, Cristiano Ronaldo parabenizou o francês no Instagram e esse comentário já é aquele que tem mais likes no Instagram de sempre, segundo dados do SocialTradia.

«Agora é a minha vez de ficar a ver. Ansioso por te ver levantar o Bernabéu», escreveu Cristiano numa fotografia de Kylian.

O comentário do avançado do Al Nassr tem, até ao momento da publicação do artigo, cerca de 4,8 milhões gostos e quase 100 mil comentários.

De destacar que, até agora, o comentário que detinha o recorde era de @fiven9nekid, um usuário que comentou a publicação de @reed_harrington23 e o desafiou a ir para a Tailândia e aprender Muay Thai.