Cristiano Ronaldo disse, na entrevista a «laSexta» que deu esta segunda-feira, que se considera o melhor jogador da história. «Não vi ninguém melhor do que eu», confessou o português, lembrando que os números estão do lado dele.

Ora o que é curioso é que, mesmo em casa dele, há quem não concorde com isso. Foi o próprio Ronaldo quem o revelou.

«Às vezes quando chego a casa o Mateo está a ver o Youtube, para ver os jogadores de que gosta. Gosta do Bellingham, gosta do Camavinga, gosta muito do Mbappé. E pica-me às vezes. Diz-me: 'papá, Mbappé é melhor do que tu' e coisas assim», contou.

«E aí eu respondo: 'Não, o papá é melhor do que Mbappé, tenho mais golos do que ele'. Outro dia disse-lhe: 'Vês, o Mbappé falhou um penálti' e ele atirou logo 'Sim, mas tu também já falhaste'. É muito engraçado.»

Cristiano Ronaldo considera que o filho está a passar pela mesma fase que o tornou um fenómeno mundial.

«Nesta altura, com as redes sociais e o youtube, as pessoas envolvem-se muito comigo. Como eu continuo a marcar golos e a aparecer, mesmo até por caus dos meus festejos, as pessoas continuam a seguir-me. E vejo isso em casa, com outros jogadores.»

Curiosamente, e questionado se gostava de um dia ser um cidadão anónimo, Ronaldo confessa que não.

«Não perco tempo a pensar nisso. Sou muito feliz como sou, a vida deu-me muitas coisas. Para que vou pensar que gostava de ser anónimo e sentar-me numa esplanada a ver os carros passar? Isso nunca vai acontecer, não vale a pena.»

Nesta entrevista, de resto, Ronaldo confessa várias coisas interessantes. Uma delas é que não gosta de ir todos os dias fazer ginásio. Mas vai na mesma, mesmo quando não lhe apetece.

«Não é que me apeteça ir ao ginásio, claro que me custa, mas é um compromisso que eu tenho. Há dias em que estou mais cansado, estou mais aborrecido, não me apetece, mas vou na mesma», referiu.

«Eu já não precisava disso? Se calhar não, mas eu não penso no que já conquistei ou no que vai acontecer daqui a um ano. Penso no momento e vivo o momento. Gosto de programar a minha semana e seguir esse plano dia a dia.»