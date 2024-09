Portugal entrou com o pé direito na Liga das Nações, com a vitória por 2-1 diante da Croácia, num jogo que ficará para sempre marcado por mais uma marca de Cristiano Ronaldo: o avançado português chegou aos 900 golos na carreira.

Um feito que teve particular destaque na imprensa nacional, mas não só. Ronaldo foi um nome escrito e reescrito muitas vezes nas últimas horas nos principais jornais desportivos da Europa.

«Histórico Cristiano!», escreveu o jornal As, sobre o registo de Ronaldo, dando depois destaque também a Modric.

«O presente avança sem conseguir deixar a história para trás. Apesar de o Cristiano e o Modric estarem à beira dos 40 anos e terem deixado a sensação de que as suas etapas no futebol de seleções estava a chegar ao fim, voltaram a ser titulares nesta nova edição da Liga das Nações. Nem Dalic nem Roberto Martínez parecem capazes de abdicar das suas lendas», lê-se.

Ainda em Espanha, a Marca fala que «Cristiano Ronaldo não tem limites», enquanto o Mundo Deportivo destaca um «histórico Cristiano Ronaldo».

«Cristiano Ronaldo fez história esta quinta-feira ao marcar contra a Croácia na primeira jornada do grupo 1 da Liga das Nações, divisão A. (…) Emocionou-se, numa reação bem ao seu estilo, CR7.»

Em Itália, o Tuttosport apelida Ronaldo de «infinito», após mais «uma conquista histórica para CR7», enquanto o Corriere dello Sport diz que Ronaldo «reescreve a história: o avançado português carregou a sua seleção no jogo com a Croácia, marcando o golo 900 da sua carreira».

«Ronaldo marcou, sem dúvida, um dos golos mais difíceis da sua carreira, mas isso fica nos registos: é o golo número 900 da sua carreira. Comemorou com uma euforia que sublinha a importância do momento, ajoelhado no chão, com as mãos no rosto e emocionado e a desfrutar durante alguns segundos do momento: CR900», lê-se, na Gazzetta dello Sport.

Na BBC, destacaram-se alguns números desta marca do jogador do Al Nassr: «A longevidade de Ronaldo é tal que se alguém que nasceu quando ele marcou o primeiro golo oficial da carreira, essa pessoa tem agora 21 anos. (…) Incrivelmente, quase metade dos golos de Ronaldo (437) foram marcados desde que ele fez 30 anos, em fevereiro de 2015.»

«Mesmo que o futebol continue a ser um desporto coletivo, há momentos individuais que tornam certos jogos um pouco mais inesquecíveis do que outros: o golo 900 da carreira de Cristiano Ronaldo, marcado quinta-feira na vitória de Portugal diante da Croácia (2-1), é um deles», escreveu, por sua vez, o L’Équipe.