Este domingo, o jogo valia o apuramento para as meias-finais da Liga das Nações. Há quase 19 anos, em Brondby, era um duelo de preparação no pós-Mundial que Portugal ficou no 4.º lugar: a vitória por 5-2 em Alvalade e esse particular ante a Dinamarca que Portugal perdeu a 1 de setembro de 2006 têm, em comum, penáltis falhados por Cristiano Ronaldo. Bem, melhor dizendo, penáltis defendidos pelos guarda-redes ao português.

E têm também em comum a forma como Ronaldo bateu e não levou a melhor sobre o seu oponente. Um remate rasteiro de pé direito, leve, para a esquerda do guarda-redes, que defendeu: no domingo foi Kasper Schmeichel. Em Brondby, foi Thomas Sorensen.

Se terá sido em Alvalade o pior penálti da carreira de Ronaldo? Pior até não foi, mas foi, porventura, tão mau como esse jogo de há 19 anos que a Seleção perdeu por 4-2. A título de recordação, Ricardo Carvalho e Nani marcaram os golos da Seleção então treinada por Luiz Felipe Scolari. Jon Dahl Tomasson, Thomas Kahlenberg, Martin Jorgensen e Nicklas Bendtner fizeram os golos dos dinamarqueses, que eram treinados por Morten Olsen.

Curiosamente, esse penálti de 2006 foi o primeiro que Ronaldo não concretizou em golo pela Seleção. No domingo, foi o último de nove. Pelo meio, marcou penáltis em 21 ocasiões por Portugal. E não marcou outros sete, por culpa dos guarda-redes que encontrou. Mesmo batendo de forma mais decidida, não tão frouxa como nos dois ante a Dinamarca. Conseguiram a proeza Volkan Demirel (Turquia, em 2012, num particular na Luz), Vladislav Stoyanov (Bulgária, 2016, num particular em Leiria), Robert Almer (Áustria, no Euro 2016), Andris Vanins (Letónia, 2016, na qualificação para o Mundial 2018, no Algarve), Alireza Beiranvand (Irão, no Mundial 2018), Gavin Bazunu (Irlanda do Norte, 2021, na qualificação para o Mundial 2022, novamente no Algarve) e Jan Oblak (Eslovénia, no Euro 2024).

Com o auxílio do Sofascore, parceiro do Maisfutebol, fomos analisar os números de Ronaldo quanto a penáltis, excluindo desempates. No domingo, falhou o seu 32.º em 204. Marcou nos outros 172.

No Al Nassr quase perfeito, na Seleção menos eficaz do que nos clubes

Comparando com cada clube que representou, a percentagem de sucesso de Ronaldo nos penáltis é, na Seleção, bem mais baixa do que no Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al Nassr, os clubes que representou e no qual bateu penáltis como sénior: é de 70 por cento.

Foi no Real Madrid que Ronaldo marcou mais penáltis, um total de 79, mas também onde mais falhou (13), mas nem por isso esta é a percentagem de sucesso mais baixa por clubes. Se no Real Madrid é de 85,9 por cento, na Juventus foi de 85,3 por cento, fruto de 29 penáltis marcados e cinco falhados. No Manchester United, marcou 21 e falhou quatro (87,5 por cento de êxito). No Al Nassr, atual clube, reside o maior sucesso nos penáltis: marcou 22 e só falhou um (95,7 por cento de sucesso).