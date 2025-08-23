Ronaldo é o primeiro jogador a marcar 100 golos por quatro clubes diferentes
Capitão português atingiu tal feito com o Manchester United, Juventus, Real Madrid e Al Nassr
Capitão português atingiu tal feito com o Manchester United, Juventus, Real Madrid e Al Nassr
Com a derrota na Supertaça Saudita, no desempate por grandes penalidades, Cristiano Ronaldo não conseguiu agarrar o primeiro grande troféu pelo Al Nassr, mas estabeleceu um novo recorde após o jogo deste sábado.
Autor do primeiro golo da partida, o capitão português chegou aos 100 golos pelo Al Nassr, tornando-se no primeiro jogador da história a atingir tal feito por quatro clubes diferentes (Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al Nassr).
Antes do golo, CR7 estava empatado com Romário, Neymar e Lewandowski, mas agora isolou-se na frente do pelotão.
O internacional português chegou ao clube saudita em janeiro de 2023. Desde então realizou um total de 113 jogos e 100 golos. Na carreira já abanou as redes por 939 vezes.
Confira todos os golos de Cristiano Ronaldo:
Sporting – 5 golos;
Manchester United – 145 golos;
Real Madrid – 450 golos;
Juventus – 101 golos;
Al Nassr – 100 golos
Seleção Nacional – 138 golos.