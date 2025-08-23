Com a derrota na Supertaça Saudita, no desempate por grandes penalidades, Cristiano Ronaldo não conseguiu agarrar o primeiro grande troféu pelo Al Nassr, mas estabeleceu um novo recorde após o jogo deste sábado.

Autor do primeiro golo da partida, o capitão português chegou aos 100 golos pelo Al Nassr, tornando-se no primeiro jogador da história a atingir tal feito por quatro clubes diferentes (Manchester United, Real Madrid, Juventus e Al Nassr).

Antes do golo, CR7 estava empatado com Romário, Neymar e Lewandowski, mas agora isolou-se na frente do pelotão.

O internacional português chegou ao clube saudita em janeiro de 2023. Desde então realizou um total de 113 jogos e 100 golos. Na carreira já abanou as redes por 939 vezes.

Confira todos os golos de Cristiano Ronaldo:

Sporting – 5 golos;

Manchester United – 145 golos;

Real Madrid – 450 golos;

Juventus – 101 golos;

Al Nassr – 100 golos

Seleção Nacional – 138 golos.