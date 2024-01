Nutricionista do Al-Nassr, José Blesa confessou que o desportista que mais o surpreendeu foi Cristiano Ronaldo, a quem deixou rasgados elogios.

«Trabalhei com muitos desportistas de alto nível, de muitos desportos diferentes, e muitos deles foram exemplos de trabalho e consistência, mas tenho de dizer que o Cristiano eleva a outro nível o bom trabalho», começou por dizer, em entrevista à Marca.

«É um objeto de estudo do que fazer e como fazer, para ter um rendimento do mais alto nível com uma idade em que a maioria está retirada há anos», acrescentou.

Esta época, refira-se, Cristiano Ronaldo leva 30 golos e 11 assistências em 31 jogos ao serviço do Al-Nassr.