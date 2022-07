Cristiano Ronaldo continua com o futuro indefinido e sem aparecer em Manchester, na sequência dos problemas pessoais que o impediram de viajar.

No entanto, e depois de conhecida a vontade do internacional português em mudar de ares, as coisas estão longe de estar paradas: através do empresário Jorge Mendes, as conversações com o Manchester United para encontrar uma solução para o futuro já começaram.

A prioridade do jogador passa por sair, como já fez questão de deixar bem claro ao próprio clube, e nesse sentido as duas partes procuram uma plataforma de entendimento que o permita.

O Manchester United está mais aberto a ouvir os argumentos do português, depois de num primeiro momento se ter mostrado completamente intransigente, mas isso não significa que vá facilitar a saída de Ronaldo, pelo que para já ainda não foi possível atingir um acordo.

Só depois disso, após Jorge Mendes conseguir um acordo com o Manchester United, é que será possível perceber que clubes estarão disponíveis para avançar, sabendo que mesmo com uma diminuição do salário Ronaldo será sempre um jogador caro. As hipóteses são as que já se sabe que foram alvo de abordagens por parte do empresário: Chelsea, Nápoles, Barcelona.

No entanto, e este é um ponto importante, nesta altura ninguém se arrisca a garantir que o futuro de Cristiano Ronaldo estará seguramente fora de Old Trafford. Todas as hipóteses estão em aberto, enquanto Jorge Mendes e o Manchester United não atingirem uma plataforma de entendimento.