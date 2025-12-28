O futebolista português Cristiano Ronaldo, que bisou na vitória do Al Nassr ante o Al Okhdood (3-0), no sábado, salientou que a equipa está «num bom caminho», mas alertou que ninguém é «campeão a meio da época».

«Estamos num bom caminho, mas temos de continuar, a época é longa. Estamos num bom momento, jogámos bem, marcámos três golos e temos de continuar assim. Ninguém é campeão a meio da época, por isso temos de continuar», afirmou Ronaldo, em declarações aos microfones da Thmanyah Sports, na “flash interview”, falando também das várias ausências na equipa, como Simakan e Sadio Mané.

«Faz parte do futebol. Lesões, muitos jogos, muitos treinos e às vezes isto acontece, isto é futebol. Mas temos um bom plantel, os jogadores que entraram estiveram bem, todos estão aqui para ajudar», disse Ronaldo, após o triunfo que mantém o Al Nassr na liderança, só com vitórias ao fim de dez jornadas e um total de 30 pontos.

«É jogo a jogo, temos de pensar jogo a jogo. Sabemos que temos jogos muito difíceis de três em três dias, é recuperar e jogar, é a nossa vida e o nosso trabalho. Estamos felizes, mas é começar a preparar o próximo jogo», referiu, ainda.