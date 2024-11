O futebolista português Cristiano Ronaldo abordou, em conversa com James Donaldson, mais conhecido por MrBeast (o mais seguido do mundo no Youtube) o futuro da carreira e deixou em aberto a possibilidade de jogar futebol com o filho, tal como fez o basquetebolista LeBron James com Bronny.

Na conversa publicada esta quinta-feira, num vídeo com 14 minutos de duração, para além de falarem dos projetos de ambos na plataforma, o norte-americano comparou o astro português ao basquetebolista NBA, LeBron James.

«Tenho 39 anos e uns meses e vou viver até aos 100 anos», disse Ronaldo, ironicamente. «No futebol, isto é uma carreira longa, a maior parte dos atletas reforma-se entre os 33 e os 36», acrescentou. MrBeast perguntou então se Cristiano era o LeBron James do futebol e Ronaldo respondeu com um «sim», entre risos. Depois disso, desenrolou-se o diálogo entre ambos.

- Mr. Beast: «É incrível como o LeBron está a jogar com o filho. Achas possível fazer isso no mundo do futebol?»

- Cristiano: «Vamos ver, o Cristiano Jr. tem agora 14 anos.»

- Mr. Beast: «Talvez ele comece com 17, por isso tinhas de jogar mais três anos.»

- Cristiano: «Vamos ver, vamos ver como as minhas pernas se comportam.»

Esta conversa registava quase quatro milhões de visualizações em pouco mais de três horas, preparando-se assim para ser um dos vídeos com mais visualizações após o lançamento. Além disso, ambos anunciaram também que está planeado o lançamento de mais dois vídeos desta colaboração.