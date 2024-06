Cristiano Ronaldo foi um dos protagonistas na vitória sobre a Turquia (3-0), na segunda jornada do Grupo F do Euro 2024, depois de ter assistido Bruno Fernandes no terceiro golo do encontro e igualado Poborský na lista de jogadores com mais assistências em Europeus (8).

Mas o feito torna-se ainda mais especial quando se vê o lance ao milímetro, pois Cristiano passou a bola para golo enquanto utilizava as chuteiras do próprio Bruno Fernandes.

Apesar de ter começado o jogo com umas botas verdes, tal como se pode ver na galeria associada, o capitão da Seleção Nacional trocou-as ao intervalo e utilizou as do compatriota. O facto é possível confirmar quando se olha as chuteiras ao detalhe e se lê os nomes dos dois filhos de Bruno Fernandes: «Matilde», na direita, e «Gonçalo», na esquerda.

De destacar que Cristiano e Bruno se sentam lado a lado no balneário e a troca deverá ter surgido aí, tenha sido por engano ou um pedido do capitão, que não se sentiu confortável com as que utilizava e acabou por pedir umas emprestadas ao colega de equipa.