Paris Saint-Germain e Al Nassr defrontaram-se esta terça-feira no Japão, num particular de pré-época que reuniu alguns craques do futebol mundial e algumas caras bem conhecidas no futebol português.

Desde logo Cristiano Ronaldo, ele que, viu-se pelas imagens divulgadas pelo clube saudita, esteve alguns momentos a conviver com Neymar. O internacional brasileiro cumprimentou também Luís Castro, o técnico do Al Nassr, e Alex Telles, já que os dois conhecem-se da seleção brasileira.

Em campo, refira-se, não houve golos: o encontro terminou empatado 0-0.

Ora veja: