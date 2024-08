O Al Nassr somou esta terça-feira a primeira vitória na Liga Saudita, ao ganhar no terreno do Al Fayha por 3-0, em jogo da segunda jornada do campeonato. Cristiano Ronaldo esteve por todo o lado e marcou um golo, no período de descontos da primeira parte.

Tudo aconteceu ao oitavo minuto de descontos, na marcação de um livre direto, em posição frontal. Apesar do livre parece mais favorável para Alex Telles ou Talisca, Ronaldo assumiu a marcação, atirou em jeito e fez a bola entrar bem colocada junto ao poste.

O golo deixou Cristiano Ronaldo à porta de fazer história. Isto porque foi o 899 remate certeiro do português, que ficou a apenas um golo dos 900. Quando o fizer, será histórico.

Refira-se, a esse propósito, que a contabilidade de golos de Ronaldo não é pacífica, havendo alguns órgãos de informação que garantem que este já foi o golo 900. A discórdia está num golo ao serviço do Real Madrid, que a Liga Espanhola atribuiu a Pepe.

No entanto, recorde-se, a contabilidade do Maisfutebol, e da maior parte da imprensa, foi corroborada pelo próprio Ronaldo, que confirmou a nossa contabilidade quando chegou aos 750 golos: 101 pela Seleção Nacional, 450 pelo Real Madrid, 145 pelo Man. United, 130 pela Juventus, 68 pelo Al Nassr e 5 pelo Sporting. Ao todo, portanto, são 899 golos.Ronaldo fez ainda a assistência para o primeiro golo, marcado por Talisca, aos 5 minutos. O brasileiro tornou-se a figura da partida ao bisar aos 95 minutos, fazendo o 4-1 final.

Nos dez minutos finais, de resto, houve três golos, tendo ainda marcado Brozovic (que fez um grande jogo), após assistência de Sadio Mané, e Sakala, logo a seguir, após assistência de Pozuelo.

Para além de Cristiano, também Otávio foi titular, tendo saído a meia hora do fim, após um jogo de muito trabalho, ao lado de Brozovic.

Ronaldo, recorde-se, fez um golo, uma assistência e fartou-se ainda de falhar golos: o português desperdiçou ainda mais quatro oportunidades calras de golo, uma das quais era um penálti em movimento: Talisca serviu-o na zona de penálti, só com o guarda-redes pela frente, e o português atirou por cima da barra. Na primeira parte já tinha também falhado isolado, numa jogada que depois foi anulada por fora de jogo.

Feitas as contas, portanto, foi uma goleada do Al Nassr em que o resultado foi melhor do que a exibição, na primeira vitória no campeonato. Em dois jogos, Ronaldo já leva dois golos.

E está às portas da história.