Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção Nacional, na zona mista, após a derrota da seleção portuguesa com Espanha (1-0), nos oitavos de final do Mundial 2026, comentando a saída de Roberto Martínez e a possibilidade de chegar Jorge Jesus:

Roberto Martínez anunciou a saída da Seleção

«Sim, já tinha posto ele de fora antes do Mundial, por isso também não me surpreendeu.»

Mensagem para Martínez, que está de saída

«O que quero dizer ao mister é que foi uma pessoa com quem adorei trabalhar. É um grande ser humano e um grande treinador. É de louvar aquilo que fez, ganhou um título por Portugal. As pessoas podem não dar valor, mas eu dou muito valor. Portugal não tinha ganho nada e, nos últimos anos, ganhou três anos. Agradecer-lhe e que seja muito feliz.»

Jorge Jesus poderá ser o próximo selecionador

«Não sou eu que tomo essas decisões. O presidente vai tomar essas decisões. Não é o momento certo para falar de quem vem.»