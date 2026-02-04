Cristiano Ronaldo voltou a dar notícias, depois da polémica que tem marcado a atualidade nos últimos dias. O português publicou nas redes sociais uma imagem a treinar, enquanto sorri.

Ora esta publicação vem confirmar a notícia do Maisfutebol, que já anteriormente tinha dado conta de que Ronaldo nunca deixou de treinar normalmente no Al Nassr, apesar do mal-estar em relação ao Public Investment Fund (a entidade pública que gere os quatro clubes mais ricos do país).

Cristiano Ronaldo, recorde-se, falhou o jogo frente ao Al Riyhad, na última segunda-feira, e mantém a hipótese de não jogar também o clássico com o Al Ittihad, na próxima sexta-feira.

Isto porque continua descontente com a falta de garantias do PIF de que nos próximos mercados não vai privilegiar o Al Hilal, como está, na opinião do português, a acontecer esta temporada.