Depois de terminados o Europeu e a Copa América 2024, conquistados pela Espanha e Argentina, respetivamente, Dietmar Hamann deixou duras críticas a Cristiano Ronaldo pelo desempenho na competição.

Com uma prestação menos conseguida, o capitão da Seleção Nacional não evitou as palavras do ex-futebolista e treinador, que o comparou a Lionel Messi.

«Não se trata da mentalidade dele, é preciso pensar primeiro na equipa. Posso dizer uma coisa: eles foram os melhores jogadores do mundo nos últimos 20 anos, mas se Messi estivesse num estado em que já não pudesse ajudar a equipa, não insistiria em jogar», referiu Hamann.

De recordar que Portugal foi eliminado com a França, nos «quartos», e Cristiano apenas fez uma assistência, registo bastante distante daquele que fizera nos passados Europeus. Por outro lado, Messi fez cinco jogos, marcou um golo e uma assistência, mas saiu dos Estados Unidos da América com mais uma Copa América conquistada.