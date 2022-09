Cristiano Ronaldo subiu ao palco das Quinas de Ouro para receber o prémio de melhor marcador da história das seleções nacionais. O jogador do Man. United agradeceu pelo prémio e aproveitou para avisar que ainda está longe do fim.

«Para mim é um orgulho receber um prémio desta dimensão, nunca pensei ser o melhor marcador de todas as seleções. Quero agradecer a todas as pessoas com quem joguei. Foi um caminho logo, mas aproveito para dizer que o meu caminho ainda não acabou. Ainda vão levar um bocadinho mais de carga do Cris», atirou no palco.

«Tenho de agradecer à Federação, basta ver as instalações que tem, é um trabalho enorme que tem sido feito. Sinto-me ainda motivado, a minha motivação está lá cima. Estou numa seleção com muitos jogadores jovens, com um futuro extraordinário e obviamente quero fazer parte neste Mundial 2022 e no Euro 2024, vou assumir já.»

Bem humorado e sempre a sorrir, Cristiano Ronaldo agarrou o prémio junto ao peito e agradeceu por esta distinção.

«Fico contente, já tinha saudades de receber um prémio. É um orgulho ver aqui caras com quem joguei, outras com quem ainda jogo. O Diogo muitas vezes brinca comigo a dizer ‘tu jogaste com toda a gente, estás mesmo carcaça’. É verdade e obrigado a todos.»