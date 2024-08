Cristiano Ronaldo esteve no Mónaco a apertar o botão que despoletava o sorteio virtual, feito por um computador, de cada uma das 36 equipas na fase de liga da Champions.

Ora quando chegou a vez do Sporting, o internacional português não deixou de lembrar a ligação forte que tem com o clube. Giorgio Marchetti anunciou que era a vez do clube leonino e Ronaldo respondeu «este é especial». «Especial, especial», adiantou, antes de carregar no botão com grande convicção.