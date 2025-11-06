A história é sobejamente conhecida - quando era ainda apenas uma jovem promessa da Academia do Sporting, Cristiano Ronaldo recebia hambúrgueres de graça de algumas trabalhadoras de um restaurante McDonald's, que ficava junto à sua residência, em Lisboa.

Na segunda parte da entrevista a Piers Morgan, divulgada nesta quinta-feira, o avançado revelou que reencontrou uma das trabalhadoras em Lisboa no ano passado.

«Foi uma história engraçada. Aterro em Lisboa vindo de Riade e um dos meus amigos diz: 'Cristiano, olha quem está ali'. Sabes quando vês alguém passados muitos anos e reconheces a pessoa imediatamente? 20 anos depois. Estava com a minha família e dei um grande abraço à rapariga. Os meus filhos até perguntaram-me 'Pai, o que estás a fazer?' Até a Gio [Georgina Rodríguez] olhou para mim. Contei-lhes depois a história. A vida é uma caixinha cheia de surpresas, nunca esperei este momento», disse.

«Ela ficou um pouco em choque. Não esperava que eu a reconhecesse. Ela pensou que eu talvez não lhe falasse. Disse-me que, sempre que eu vinha a Portugal, ela sabia porque trabalhava nos bastidores do aeroporto. E tentava sempre ver-me, mas era barrada pela segurança. Daquela vez, veio substituir uma colega e estava lá. Fiquei tão feliz e pensei que isto é a vida. É tudo sobre momentos, capítulos», continuou Ronaldo.

O bilionário anunciou ainda que vai fazer «algo especial» por esta mulher e também pelas outras trabalhadoras que o ajudaram.

«Fiquei com o número dela e, quando tiver tempo, vou fazer algo lindo e especial para essas pessoas que me ajudaram nesse período. Falei com amigos, estamos a tentar encontrar as pessoas a 100 por cento e muito em breve vou fazer algo especial. Quando prometo, faço. Uma das pessoas era aquela rapariga», diz o internacional português.

Outro dos colegas que foi alimentado pela bondade daquelas mulheres foi José Semedo, amigo de longa data de Cristiano Ronaldo desde a formação do Sporting. Agora, é CEO do Al Nassr.

«Ele é um homem muito interessante, devias entrevistá-lo. Não é CEO do Al Nassr por causa de mim. Ele tem muito potencial e há muita gente que diz isso. Ele tem uma qualidade essencial - lealdade. Estas pessoas são muito raras no mundo, especialmente no futebol e com muito dinheiro à volta. Estas pessoas não se compram. Sou um homem sortudo pela família e amigos que tenho», atirou.