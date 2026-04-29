Num duelo escaldante entre Al Nassr e Al Ahli (2-0), a falange de apoio dos visitantes aproveitou o bicampeonato continental para provocar os anfitriões. Face à derrota do Al Ahli, também o defesa Demiral (ex-Sporting) provocou os adversários e as bancadas com essa conquista, no final do jogo até ostentando a medalha da Champions asiática.

No rescaldo a nova vitória, Cristiano Ronaldo respondeu aos adeptos do Al Ahli, lembrando que, na Europa, conquistou a Liga dos Campeões por cinco ocasiões.

«Estas picardias não são boas para o campeonato. Isto é futebol, não é guerra. Todos querem ganhar, mas não vale tudo. No fim da época vou ter tempo para me expressar, porque tenho visto muitas coisas más. Devemos mostrar à Europa que somos exemplares», disse o capitão.

O Al Nassr de Jorge Jesus, João Félix e Cristiano Ronaldo está a quatro pontos do título.