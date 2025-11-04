Cristiano Ronaldo falou de vários temas numa entrevista exclusiva ao canal de Youtube de Piers Morgan, tendo, entre outras coisas, revelado como foi, por exemplo, o pedido de casamento a Georgina Rodriguez.

Porquê o pedido agora

«As coisas boas chegam na altura certa. Às vezes precisamos de tempo para não cometer erros. Eu fiz o pedido de casamento porque achei que era a altura certa. Não apenas porque ela é a mãe dos meus filhos. É a pessoa que mais amo, é o amor da minha vida, portanto era uma questão de momento certo. Nada vai mudar. O pedido não altera nada, portanto.»

Como fez o pedido

«Foi engraçado, eu pensei muitas vezes nisso enquanto crescia, mas nunca sabemos como iria acontecer. Foi engraçado. Ela pediu-me que lhe oferecesse um anel, porque um dos sonhos dela era ter uma grande pedra preciosa. Eu trabalhei, trabalhei muito à procura do anel certo, até que o encontramos. Disse a uma pessoa que trabalha comigo para guardar o anel, que o daria durante o jantar dessa noite. E foi isso que fiz. Quando fiquei sozinho com ela, um dos meus amigos pegou no telemóvel e começou a filmar-me. Coisa que ele nunca fez na vida. Até que à uma da manhã, os meus filhos já dormiam, o meu amigo deu-me o anel. Nesse momento, Alana e Eva descem pelas escadas e perguntam: ‘Papá, vai dar o anel à mamã e pedir-lhe em casamento?’. E eu pensei: caramba, é agora o momento certo. E foi nesse instante que fiz o pedido, sem estar nada planeado. Mas senti que aquele era o momento.

Fez um discurso

«Fiz um discurso, que está gravado. Foi um discurso simples, não sou muito romântico. Não sou um homem de flores ou essas coisas. Mas fiquei com lágrimas nos olhos. A Gio é especial, é única. Toma conta de mim, toma conta das crianças, toma conta da casa, coisa que os homens não sabem. Mas para além disso, entende-me e cuida de mim e da minha família. Acho que toda a minha família está contente com ela.»