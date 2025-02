Cristiano Ronaldo falou um pouco de tudo na entrevista a «laSexta», de Espanha. Confessou, por exemplo, que num dia normal gosta de acordar cedo, tomar o pequeno almoço com Georgina Rodriguez e falarem um pouco, ir para o treino, fazer as coisas dele, regressar a casa, almoçar e descansar.

«Às vezes vou buscar os miúdos ao colégio e levo-o à atividade física que praticam, porque todos eles têm alguma coisa. Depois regresso a casa, janto com a família, vejo um pouco de futebol e vou deitar os miúdos. Desço com a Gio e vemos alguma coisa na Netflix. Sobretudo gosto de estar com a minha família e aproveitar o tempo para recuperar fisicamente. Por exemplo, estou a ver um jogo ou um filme com a minhas botas de recuperação. Estou sempre ligado às máquinas.»

A pergunta seguinte questionou-o sobre a paixão pelo futebol e quanto tempo vive o desporto. Por exemplo, gosta de ver futebol na televisão?

«Sim, sim, vejo futebol. Gosto, porque é a minha paixão. Não vejo todos os dias, mas de vez em quando vejo. Por exemplo, vejo o Sporting, que é o meu clube. Vejo o Manchester United, o Real Madrid, a Liga Italiana. Não sou freaky, mas vejo de vez em quando.»

Ronaldo repetiu ainda que ser treinador não é um objetivo para quando pendurar as chuteiras.

«Não, não quero. Digo-o agora, daqui a cinco e daqui a dez anos. É muito difícil, quase impossível ser treinador, diretor desportivo ou presidente. Quero sobretudo fazer coisas sobre as quais não entendo e que me obriguem a aprender. Agora ser treinador? Não. É muito difícil lidar com jogadores e a minha personalidade não se adapta muito bem a ser treinador», referiu.

«Não preciso disso, não preciso de ser treinador. Ser dono de um clube faz mais sentido e isso não descarto. Se tenho algum clube na cabeça? Não, porque o futebol depende muito do momento. É como os negócios, surgem oportunidades. Mas isso, sim, pode acontecer.