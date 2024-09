Cristiano Ronaldo tem uma infeção viral e é baixa para o jogo do Al Nassr frente ao Al-Shorta Bagdad, informou esta manhã o clube saudita.

«O capitão do Al Nassr, Cristiano Ronaldo, não estava a sentir-se bem hoje [domingo] e foi diagnosticado com uma infeção viral. O médico da equipa confirmou que ele tem de descansar e ficar em casa», lê-se, no comunicado do emblema de Riade.

«Em resultado disso, não vai viajar com a equipa para o Iraque hoje», acrescenta a nota.

O Al Nassr, refira-se, estreia-se esta segunda-feira na Liga dos Campeões asiática, com essa partida diante do Al-Shorta Bagdad, às 17h00. O internacional português soma já pela formação de Luís Castro quatro golos e duas assistências em cinco partidas.