Portugal defronta a Macedónia do Norte nesta terça-feira (19h45), no Estádio do Dragão, na final do play-off de acesso ao Campeonato do Mundo de 2022. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

Cristiano Ronaldo, o capitão da seleção, acompanhou Fernando Santos na conferência de imprensa e enviou uma mensagem para os adeptos portugueses: «Para nós também é o jogo de uma vida, sabemos da importância do jogo. Agradeço aos portugueses a demonstração de apoio incondicional que nos deram, durante todo o jogo. Apelo que amanhã seja da mesma forma ou mesmo mais.»

«Vou-vos dizer uma coisa, e estou a falar a sério. Ontem à noite, fui para a cama a pensar assim: ‘gostava que amanhã o hino de Portugal começasse, eles apagassem a música e fossemos nós todos no estádio, os jogadores e os adeptos, a cantar, sem música’. Para vermos a garra, a energia, o positivismo. Apelo a que amanhã possamos fazer isso. Tenho a certeza que, se os portugueses estiverem connosco amanhã como estiveram na quinta-feira, vamos ganhar o jogo», atirou o avançado.

A seleção portuguesa afastou a Turquia nas meias-finais (3-1), enquanto os macedónios surpreenderam a Itália, campeã europeia, em Palermo (0-1).