Cristiano Ronaldo acredita que Portugal vai partir para a final do play-off de acesso ao Mundial de 2022 com a confiança em alta, sem no entanto desvalorizar a Macedónia do Norte, último obstáculo para o acesso ao torneio no Qatar.

«Equipa está bastante confiante. Era algo que a equipa queria muito, disputar esta final, e vejo todos os jogadores preparados», salientou o capitão, acrescentando: «A pressão existe sempre. Queríamos muito jogar na terça-feira, tocou-nos a Macedónia e as pessoas pensam que será mais fácil mas, se estão na posição em que estão, é porque merecem estar. Mas se estivermos ao nosso melhor nível, com o estádio todo a vibrar por nós, se fizermos um inferno aqui no Dragão, acho que vamos fazer um grande resultado.»

O avançado acredita que Portugal tem o destino nas suas mãos. «A Macedónia é uma equipa muito bem organizada e tem os seus pontos fortes, que respeitamos. Mas Portugal, se estiver ao seu melhor nível, vence qualquer equipa do mundo. Que os adeptos estejam connosco, vamos estar no nosso máximo e espero que o estádio possa estar do nosso lado», rematou Ronaldo.

Durante a conversa com os jornalistas, Cristiano Ronaldo saudou ainda a disponibilidade de Pepe, que terminou o período de isolamento na sequência de um teste positivo à covid-19. «O Pepe já faz parte da mobília, tem de estar sempre presente. Já o conheço há muito tempo, coincidimos no Sporting quase há 20 anos, e tenho uma relação de grande proximidade com ele. Para além disso, é um dos capitães, toda a gente gosta dele e respeita-o.»

«Não não só os jogadores que estão aqui, é um grupo de 50 jogadores que o mister chamou desde o início, não sei ao certo, em que ninguém é mais importante que o outro. O que importa é Portugal e Portugal quer muito estar no Qatar», finalizou o avançado.

Portugal defronta a Macedónia do Norte na terça-feira, a partir das 19h45, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.