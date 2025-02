Numa longa entrevista ao «laSexta», de Espanha, Cristiano Ronaldo falou um pouco de tudo: incluindo, claro, da rivalidade com Lionel Messi. O que serviu para fazer uma revelação no mínimo curiosa.

«As pessoas dizem que temos má relação... nunca tive má relação com Messi. Pelo contrário. Partilhámos quinze anos de palco dos grandes prémios e demo-nos sempre mjuito bem. Inclusivamente até lhe traduzia o que se dizia na galas», confessou.

Dizia-lha 'Messi, vais ficar aqui, depois ele vai fazer-te uma pergunta», enfim, traduzia-lhe estas indicações que nos davam durante a organização prévia, antes do início da gala. Era divertido. Ele a mim sempre me tratou mas. Mas obviamente que ele defendia o seu clube e eu defendia o meu, ele defendia a seleção dele e eu a minha.»

Sobre o Barcelona, Cristiano Ronaldo destaca que sempre gostou de marcar golos em Camp Nou, onde era recebido «com assobios».

«A rivalidade entre Real Madrid e Barcelona foi histórica. Gostava muito de marcar golos em Camp Nou. Os adeptos assobiavam-me e havia uma aura diferente, não me importava com os insultos, só queria marcar para os calar», acrescentou o português.

Aproveitando o embalo, Ronaldo defendeu depois o futebol saudita e comparou-o até com o dos Estados Unidos, para garantir que as pessoas falam do que não sabem.

«A mim às vezes dá-me muita pena, porque é uma realidade completamente diferente que as pessoas falam da Arábia Saudita e quando as pessoas falam, por exemplo, dos Estados Unidos», referiu, antes de ser questionado se a liga norte-americana é pior do que a liga saudita:

«Óbvio, óbvio. Só que as pessoas opinam e falam demasiado. Como é a Arábia Saudita, menospreza-se um pouco mais. Mas também sei que essas pessoas que falam, não sabem o que dizem. E por isso dou-lhes o desconto. Só quem joga aqui e só quem está aqui no dia a dia, quem joga nesta liga e vê as equipam que estão aqui é que pode dar-lhe valor.»