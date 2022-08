Cristiano Ronaldo vai ser suplente pelo segundo jogo consecutivo no Manchester United, desta vez no reduto do Southampton. Em quatro presenças, aliás, é a terceira vez que o português inicia o encontro no banco de suplentes.

Diogo Dalot e Bruno Fernandes são titulares na equipa de Erik Ten Hag, que vem de um triunfo frente ao Liverpool (2-1). O pontapé de saída está agendado para as 12h30.

EIS OS ONZES:

Southampton: Bazunu; Walker-Peters, Bella-Kotchap, Salisu, Djenepo, Lavia, Ward-Prowse, Arido, Elyounoussi, Adams e Amstrong.

Man. United: De Gea; Diogo Dalot, Martínez, Varane, Malacia, McTominay, Eriksen, Bruno Fernandes, Sancho, Elanga e Rashford.

