Cristiano Ronaldo
Há 2h e 12min
«TWO GOATS»: Ronaldo e Trump às gargalhas enquanto conversam
Vídeo foi partilhado pelo jogador português e pela Casa Branca
Vídeo foi partilhado pelo jogador português e pela Casa Branca
A Casa Branca partilhou um vídeo de Cristiano Ronaldo e Donald Trump juntos, a conversa enquanto caminham, naquilo que parece ser a chegada do português à Casa Branca.
Nas imagens pode ver-se Trump a dizer alguma coisa muito engraçada ao português, que solta uma enorme garglhada.
A Casa Branca, nas redes sociais, apelidou este encontro de forma curiosa. «Two Goats», pode ler-se. «CR7 x 45/47», numa referência a Ronaldo e a Trump, que é o 45.º e 47,º presidente dos Estados Unidos.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS