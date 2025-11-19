A Casa Branca partilhou um vídeo de Cristiano Ronaldo e Donald Trump juntos, a conversa enquanto caminham, naquilo que parece ser a chegada do português à Casa Branca.

Nas imagens pode ver-se Trump a dizer alguma coisa muito engraçada ao português, que solta uma enorme garglhada.

A Casa Branca, nas redes sociais, apelidou este encontro de forma curiosa. «Two Goats», pode ler-se. «CR7 x 45/47», numa referência a Ronaldo e a Trump, que é o 45.º e 47,º presidente dos Estados Unidos.

RELACIONADOS
FOTOS: as imagens de Cristiano Ronaldo na Casa Branca
O agradecimento de Trump a Ronaldo: «O meu filho respeita-me agora mais»
FOTO: a selfie de Ronaldo e Georgina na Casa Branca com figuras mundiais