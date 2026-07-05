Cristiano Ronaldo teve uma conferência de imprensa altamente emocional, no lançamento do jogo desta segunda-feira com a Espanha. Diz que o que lhe importa são os adeptos que choram ao vê-lo passar.

Que sentimento o invade nesta altura

«O sentimento é quase sempre o mesmo, é sempre uma paixão grande por representar o teu país, por tentar ganhar pelo teu país. E é como se fosse o primeiro jogo, é desfrutar ao máximo. Isso é que fica marcado. E como disse anteriormente, este Mundial tem ficado muito marcado pela paixão das pessoas. Só o facto de te cruzares, por exemplo, hoje de manhã, ao pequeno almoço, com malta da Venezuela, da Colômbia, e eles contarem-te histórias e ver muitos deles com a lágrima nos olhos, emocionados a olhar para ti. Isso é o mais importante, isso é o que fica para toda a vida. Todo o resto é... ok, estamos cá, é tudo muito bonito, todos querem ganhar, todos querem fazer grandes exibições, marcar golos, mas à parte disso, vivenciar estas experiências, isso é que fica realmente marcado. 'Ah, ele tem 41, não devia de jogar'. Eh pá, isso é irrelevante, sinceramente. O que eu guardo, o que eu vou levar para casa é o afeto que as pessoas têm tido com a seleção, e comigo em especialmente.»

O que diz quem a quer ver no banco?

«Há 23 anos que vocês tentam matar-me. Mas já perceberam que não vale a pena. É waste of time. Não vale a pena. Tentam, tentam, tentam, tentam, tentam, tentam. Não vale a pena. Não vale a pena. E é uma questão a que eu estou completamente acostumado. Há uns que gostam mais, uns que gostam menos. Faz parte. Eu também tenho as minhas preferências.»

A mensagem para os portugueses

«Esses é são fiéis. Esses não falham. Estão sempre do nosso lado. Estão sempre do meu lado. Todo o resto é garbage. Essa pessoas é que importante, o resto não conta para nada.»