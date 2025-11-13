Cristiano Ronaldo foi expulso aos 61 minutos de jogo no República da Irlanda-Portugal, no Aviva Stadium, esta quinta-feira.

O português tinha inicialmente visto o cartão amarelo por infração na área contrária ante Dara O’Shea. Porém, o árbitro sueco Glenn Nyberg foi ver as imagens, alertado pelo VAR, o neerlandês Pol van Boekel, mudando depois a cor do cartão.

Os adeptos irlandeses deliraram com o momento, perante alguma frustração de Ronaldo, que falha a receção à Arménia, no domingo, no Estádio do Dragão (14h00), no jogo que fecha a qualificação para o Mundial 2026.

Esta foi a primeira expulsão de Ronaldo na Seleção. O português, ao encaminhar-se para fora do relvado, aplaudiu na direção dos adeptos irlandeses, que deliraram com a decisão disciplinar, como se fosse um golo.