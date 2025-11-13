VÍDEO: a expulsão de Cristiano Ronaldo com recurso ao VAR
Aos 61 minutos do República da Irlanda-Portugal. Falha receção à Arménia
Aos 61 minutos do República da Irlanda-Portugal. Falha receção à Arménia
Cristiano Ronaldo foi expulso aos 61 minutos de jogo no República da Irlanda-Portugal, no Aviva Stadium, esta quinta-feira.
O português tinha inicialmente visto o cartão amarelo por infração na área contrária ante Dara O’Shea. Porém, o árbitro sueco Glenn Nyberg foi ver as imagens, alertado pelo VAR, o neerlandês Pol van Boekel, mudando depois a cor do cartão.
Os adeptos irlandeses deliraram com o momento, perante alguma frustração de Ronaldo, que falha a receção à Arménia, no domingo, no Estádio do Dragão (14h00), no jogo que fecha a qualificação para o Mundial 2026.
Esta foi a primeira expulsão de Ronaldo na Seleção. O português, ao encaminhar-se para fora do relvado, aplaudiu na direção dos adeptos irlandeses, que deliraram com a decisão disciplinar, como se fosse um golo.
CR7 é expulso em Dublin 😥#sporttvportugal #QUALIFIERSnaSPORTTV #QualificaçãoMundial #Irlanda #Portugal pic.twitter.com/P6SFllO5ia— sport tv (@sporttvportugal) November 13, 2025