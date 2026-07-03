Andrés Mieles é um jovem venezuelano de dez anos que sobreviveu aos sismos na Venezuela e, alguns dias depois da tragédia que ainda deixa marcas visíveis no país, o menino sul-americano recebeu uma mensagem (e uma promessa) do futebolista português Cristiano Ronaldo.

Numa mensagem em vídeo, Ronaldo, atleta da Seleção e do Al Nassr, atualmente ao serviço de Portugal no Mundial 2026, desejou que Andrés recupere e convidou-o a assistir a um jogo seu futuramente.

«Olá, Andrés! Faço este vídeo para mandar-te um abraço. Sei que és um grande fã. Quando estiveres melhor, quero convidar-te para assistires a um jogo meu, para que possas desfrutar. Seria um gosto conhecer-te. Um abraço, amigo», referiu Ronaldo, na mensagem em vídeo.

Segundo a imprensa venezuelana, Andrés foi resgatado dos escombros, mas teve de amputar a perna direita devido aos graves ferimentos e também perdeu os pais, além do irmão de 17 anos. Acabou por sobreviver depois de ter saído da sua residência para jogar futebol com um amigo, antes do desastre na Venezuela.

Nesta altura, e enquanto recupera (pelo meio com a motivação da mensagem enviada por Ronaldo), Andrés está a ser cuidado por um tio e uma tia.