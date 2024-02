Cristiano Ronaldo viveu uma quinta-feira difícil, com a derrota do Al Nassr diante do Al Hilal, de Jorge Jesus, e ainda teve um momento de «despique» com as bancadas.

Isto porque a dada altura, os adeptos do Al Hilal começaram a cantar por Messi. O internacional português apercebeu-se e, de forma irónica, pediu mais.

Refira-se que o Al Hilal venceu a partida por 2-0.

Ora veja: