Cristiano Ronaldo foi homenageado esta sexta-feira, antes do Al Nassr-Al Ahli, da 3.ª jornada da liga saudita, pelos 900 golos de carreira como sénior, alcançados com o golo apontado no Portugal-Croácia, da Liga das Nações, a 5 de setembro.

Antes do apito inicial do jogo do campeonato, Ronaldo recebeu uma camisola com o número 900 e o acrónimo «GOAT», ao lado do diretor desportivo do Al Nassr, o espanhol Fernando Hierro.

Em simultâneo, na bancada, os adeptos sauditas homenagearam o português de 39 anos, com a exibição de duas faixas, uma a dizer «900 golos» acompanhada de uma imagem de Ronaldo e outra em que se podia ler «só os heróis alcançam a glória».

Entretanto, Ronaldo já leva 901 golos, com o golo apontado ante a Escócia, pela Seleção, no passado domingo.