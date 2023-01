Cristiano Ronaldo estreou-se este domingo em jogos oficiais pelo Al Nassr, em partida a contar para a Liga Saudita, e os adeptos do clube árabe prepararam uma coreografia com uma palavra em português. «Vamos», podia ler-se claramente e com letras garrafais numa bancada.

Refira-se que o Al Nassr venceu por 1-0, graças a um golo de Talisca, num jogo em que Ronaldo jogou os noventa minutos, mas não marcou.