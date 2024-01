O Al Nassr homenageou Cristiano Ronaldo, um ano após a chegada a Riade, assinalando o momento com um vídeo que mostra imagens inéditas do craque português, não só em campo, mas também no balneário.

No vídeo é possível ver alguns momentos em que Cristiano, capitão do clube saudita, assume a liderança do balneário e tenta motivar os seus colegas com palestras, que o ouvem atentamente (com a ajuda de um tradutor).

De recordar que o vencedor de cinco Bolas de Ouro foi apresentado no Al Nassr, a 3 de janeiro de 2023, depois de sair do Manchester United, e num ano apontou 44 golos em 50 jogos, vencendo uma Taça dos Clubes Campeões Árabes.

«Ele não veio apenas para jogar! Pelo contrário, ele veio para escrever história. Há um ano chegou o capitão do Al Nassr, Cristiano Ronaldo», escreveu o clube saudita na legenda do vídeo.

Ora veja: