Cristiano Ronaldo Jr. continua a evoluir nas camadas jovens do Al Nassr e já impressiona... pelas semelhanças com o pai. Um vídeo colocado recentemente nas redes sociais mostra o filho de Cristiano Ronaldo a jogar e os comentários às parecenças com o craque mais velho não demoraram muito.

A finta, com aquela dança rápida dos pés por cima da bola, a forma de correr, o remate, enfim, tudo é muito parecido com o que o pai faz dentro do relvado.