Esta quinta-feira, o Al Nassr venceu no terreno do Al Raed, por 2-1, e subiu provisoriamente ao pódio da liga saudita com a ajuda de Cristiano Ronaldo.

A disputar a 18.ª jornada do campeonato, o Al Nassr, com os portugueses Ronaldo e Otávio de ínicio, abriram o marcador aos 35 minutos.

Livre batido por Brozovic para o coração da área, CR7 desviou com a ponta do pé para o fundo das redes e apontou o 921.º golo da carreira. A equipa de Stefano Pioli festejou e foi para o intervalo a vencer.

A abrir a segunda parte, logo aos 47 minutos, o Al Nassr aumentou a vantagem. Cristiano Ronaldo serviu Nawaf e este foi maior que o guardião adversário.

O jogo foi correndo, algo monótono, mas perto do fim (76m) o Al Raed acordou e conseguiu reduzir. Jogada individual de Sayoud, que «sentou» vários jogadores do Al Nassr e rematou para as redes de Bento.

Otávio, algo desgastado, acabou por ser substituído logo a seguir ao golo sofrido.

Nos últimos minutos o Al Nassr ainda tremeu, mas conseguiu garantir os três pontos. Com este resultado estão em terceiro lugar, com 38 pontos, mas mais um jogo que os adversários. O Al Raed está em 15.º, com 14.

Esta temporada, com a camisola do clube saudita, Cristiano leva 21 golos e quatro assistências.