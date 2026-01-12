Cristiano Ronaldo
VÍDEO: Cristiano Ronaldo recupera gesto de Paulo Bento e deixa mensagem
Capitão do Al Nassr agastado após golo de Rúben Neves, de penálti
O terceiro golo do Al Hilal frente ao Al Nassr, na tarde desta segunda-feira (3-1), deixou Cristiano Ronaldo angustiado. De tal modo que, já no banco, o capitão do Al Nassr reclamou “roubo” com a mão, lembrando um gesto protagonizado por Paulo Bento, quando orientava o Sporting.
No entanto, a transmissão televisiva não deixa qualquer dúvida quanto ao lance que permitiu a Rúben Neves faturar, de penálti.
O Al Hilal lidera o campeonato com 38 pontos, sete de vantagem sobre o Al Nassr.
