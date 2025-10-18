Cristiano Ronaldo marcou um golaço, este sábado, na goleada do Al Nassr frente ao Al Fateh (5-1). 

Um minuto depois de falhar uma grande penalidade, o capitão português recebeu a bola na frente, após passe de calcanhar de Mané, e rematou colocado ao ângulo da baliza.

Com este tento digno de museu, CR7 chega aos 949 golos oficiais na carreira.

Ora veja:

