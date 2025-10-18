Cristiano Ronaldo
VÍDEO: já viu o golo de outro mundo de Cristiano Ronaldo?
Internacional português redime-se de grande penalidade desperdiçada e aponta golaço pelo Al Nassr
Cristiano Ronaldo marcou um golaço, este sábado, na goleada do Al Nassr frente ao Al Fateh (5-1).
Um minuto depois de falhar uma grande penalidade, o capitão português recebeu a bola na frente, após passe de calcanhar de Mané, e rematou colocado ao ângulo da baliza.
Com este tento digno de museu, CR7 chega aos 949 golos oficiais na carreira.
Ora veja:
Senhoras e senhores, Cristiano Ronaldo 🐐#sporttvportugal #SAUDInasporttv #AlNassr #AlFateh #BetclicSaudita pic.twitter.com/1MECFEOWTU— sport tv (@sporttvportugal) October 18, 2025
