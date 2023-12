Cristiano Ronaldo é um ícone do futebol mundial, e por isso desperta emoções em toda a gente: fãs e adversários.

Foi o caso desta sexta-feira, no final da derrota do Al Nassr frente ao Al Hilal. Ronaldo, a caminho dos balneários, mostrava-se revoltado com a arbitragem, mas o presidente da equipa de Jorge Jesus só parecia querer uma coisa: cumprimentar o português.

O Al Hilal, diga-se, venceu por 3-0.