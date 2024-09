Cristiano Ronaldo continua o incrível legado no futebol e esta quinta-feira estabeleceu um novo recorde: 900 golos na carreira.

Depois de marcar frente à Croácia, assistido por Nuno Mendes, o capitão da Seleção Nacional atingiu uma marca de louvar.

Aos 39 anos, o internacional português já brilhou em vários clubes, tendo marcado cinco golos no Sporting, 145 ao serviço do Man. United, 450 no Real Madrid, 101 na passagem pela Juventus, 68 no Al Nassr e 131 golos por Portugal.

A 7 de outubro de 2002, há 22 anos, o jovem Cristiano estreava-se a marcar frente ao Moreirense, na altura com a camisola dos leões. Esta quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024, uma das maiores lendas do futebol coloca pela 900.ª vez a bola no fundo das redes.