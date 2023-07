O Al Nassr garantiu nesta segunda-feira a primeira vitória da época, em jogos oficiais, impondo-se perante o US Monastir da Tunísia na 2.ª jornada do Grupo C da Taça dos Clubes Campeões Arábes (1-4).

Depois do nulo na jornada inaugural, a equipa de Luís Castro colocou-se em vantagem por intermédio de Anderson Talisca, ao minuto 40.

O Monastir chegou ao empate após a hora de jogo, num autogolo inacreditável de Ali Al Oujami (66m), mas Cristiano Ronaldo respondeu pouco depois.

O avançado português, que tinha desperdiçado uma oportunidade flagrante no reatamento, correspondeu da melhor forma a um cruzamento na direita, iniciando a contagem na temporada 2023/24. Ronaldo fez questão de festejar o 2-1 com a equipa técnica lusa, liderada por Luís Castro.

O Al Nassr não se deixou abalar pelo empate circunstancial e acabou por garantir um triunfo por números expressivos, com mais dois golos nos minutos finais, apontados por Abdulelah Al Amri (88m) e Abdulaziz Al Aliwa (90m).