À semelhança do que aconteceu a meio da semana em Anfield Road, com os adeptos do Liverpool, também o Emirates Stadium se levantou ao sétimo minuto de jogo para aplaudir Cristiano Ronaldo.

Foi mais uma incrível demonstração de apoio, de um estádio rival, ao português, num momento complicado em que enfrenta a perda de um filho recém-nascido. Ronaldo não ficou indiferente aos aplausos, aliás.