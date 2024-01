Dolores Aveiro cumpriu mais um aniversário e contou com a família presente, para celebrar a data festiva. Cristiano Ronaldo chegou pouco antes da Passagem de Ano, ainda a tempo de surpreender a mãe com um grande presente: um Porsche.

Não é o primeiro que Dolores Aveiro recebe, mas a mãe do jogador não aguentou as lágrimas e desatou a chorar. Ronaldo esclareceu que as lágrimas não são pelo valor material do presente, mas por o filho se ter lembrado dela.

VEJA O VÍDEO: