O Al Nassr perdeu a final da Champions 2, uma espécie de Liga Europa da Ásia, falhando a conquista do que seria mais um troféu. No final de um jogo infeliz, Cristiano Ronaldo não ficou muito tempo no relvado: o português recolheu de imediato aos baleneários, com uma expressão na cara que diz tudo.

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