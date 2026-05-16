Cristiano Ronaldo
Há 1h e 5min
VÍDEO: Ronaldo perdeu mais uma final e no fim estava assim
Português falhou a conquista de um título internacional
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O Al Nassr perdeu a final da Champions 2, uma espécie de Liga Europa da Ásia, falhando a conquista do que seria mais um troféu. No final de um jogo infeliz, Cristiano Ronaldo não ficou muito tempo no relvado: o português recolheu de imediato aos baleneários, com uma expressão na cara que diz tudo.
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